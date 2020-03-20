شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للصحافة": لا يوجد دولة فى العالم تتحمل أزمة كورونا إذا استمرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية تمت منذ أيام بأسلوب يشهد به جميع الصحفيين بالشفافية والنزاهة، موضحا أنه لم ترد للهيئة أى شكوى من الانتخابات.

وأضاف كرم جبر، فى تصريحات لبرنامج "مانشيت" المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن القانون اشترط أن يعين أعضاء مجلس إدارة المؤسسات القومية المعينين المنتخبين من قبل رئيس مجلس الإدارة الذى سيتم اختياره من قبل الهيئة، مشيرا إلى أنه لأول مرة ستكون الجمعيات العمومية هى المسئولة عن محاسبة مجلس الإدارة على معايير الأداء والإفصاح ومدى النجاح أو الفشل.

Advertisements

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "فيروس كورونا لن يؤثر على الصحافة الورقية فقط، ولكن سيؤثر على كل شيء فى الدنيا إذا استمرت الأزمة، عقدنا اجتماع فى الهيئة مع رؤساء تحريرو رؤساء مجالس الإدارة بالمؤسسات القومية، ورصدنا تأثيرات فيروس كورونا على الصحافة الورقية وأعددنا المذكرة بالاحتمالات، ولا أحد يعمل القادم ولا نملك سوى الدعاء، وإذا استمرت أزمة فيروس كورونا ستكون الأضرار كبيرة، ولا دولة فى العالم ستتحملها".