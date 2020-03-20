شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يدعو رجال الأعمال لتدشين مبادرة للتبرع ودعم الدولة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، رجال الدين لتوعية المواطنين بأزمة كورونا وأن يخلقوا درجة كبيرة من الوعى بين المواطنين ، متابعا :" المملكة العربية السعودية لغت صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة، واحنا مش أحسن منهم، ومش عايزين حد يزايد على دين حد، لأن أبشع موته يواجهها الإنسان هي موتة كورونا".

وطالب كرم جبر فى تصريحات لبرنامج مانشيت المذاع على قناة اكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم ، رجال الأعمال بتدشين مبادرة للتبرع وتقديم المساعدة و الوقوف بجانب الدولة المصرية، موضحا أنه آن الأوان أن يخرج رجال الأعمال للتبرع لأن الدولة ستحتاج الى المساعدة حال استمرار أزمة فيروس كورونا.

ونوه كرم جبر الى أن قوى أهل الشر يرقصون على الأزمة، وأنه من بداية الأزمة تحدثوا عن كورونا و كأن الفيروس شأن مصرى، موضحا أن قوى الشر يهللون ويطبلون حال وقوع أي أزمة و كأن سعادتهم خراب الدولة المصرية.