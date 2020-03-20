شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"الوطنية للصحافة": أسوأ ما فى أزمة كورونا هم المستغلين للمشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الفترة الماضية كانت جس نبض، ولكن المشهد الحقيقى سيبدأ من الغد، مضيفا أنه ظهر فى الأسبوع الأخير المستغلين لأزمة فيروس كورونا، وما يسمى "أثرياء كورونا" الذين استغلوا الأزمة، وقاموا برفع أسعار الكحل والمواد المطهرة وبعض أدوية رفع المناعة.

وأضاف كرم جبر، فى تصريحات لبرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن أسوأ ما في المشهد هم "أثرياء كورونا"، وأنه يجب اتخاذ إجراءات مشددة ضدهم، موضحا أن دور المواطن والأجهزة الرقابية مهم، ولكن الأزمة واسعة وهى أزمة ضمير، وأزمة استغلال الأزمات.

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وشدد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على أنه يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية، وأنه ليس من المنطق أن تكون المقاهى مزدحمة، موجها رسالة للمواطنين قائلا: "خليك قاعد فى بيتك اختيارى قبل ما تتبهدل إجبارى خليك في حجز اختيارى بدل حجز إجبارى، البشرية في حرب عدو شرس، وهى من أخطر الحروب فى تاريخ البشرية لأن دائرة الانتشار واسعة لم تترك دولة".