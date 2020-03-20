المغرب يلغي رحلات جوية إلى هولندا.. جلهم من الحسيمة

في الوقت الذي لا زالت دول مثل فرنسا تجلي مواطنيها برحلات جوية من المغرب، ألغى المغرب جميع الرحلات التي كانت مقررة إلى هولندا.

وقالت السفارة الهولندية في الرباط، اليوم الجمعة، أن شركات النقل الجو “رانسافيا” و”كوريندون”، أخبرت السفارة أن السلطات المغربية ألغت جميع رحلات العودة إلى هولندا في الأيام القليلة المقبلة، لتكون رحلك اليوم من مراكش إلى أمستردام هي آخر رحلة عودة.

وقالت مصادر، إن الأمر يتعلق برحلات عودة كانت مبرمجة لإعادة هولنديين ومغاربة هولنديين من مطار الحسيمة، خلال اليومين المقبلين، ما خلف صدمة حقيقية في صفوف من كانوا ينوون العودة لهولندا.

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يشار إلى أن العلاقات بين المغرب وهولندا مرت قبل أشهر بأزمة بسبب تقديم وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، لتقرير حول “حراك الريف” أمام لجنة الخارجية ببرلمان بلاده.

وظهرت الأزمة بشكل جلي، عندما حل بلوك في زيارة لوزير الخارجية ناصر بوريطة بالرباط، ووقفا جنبا إلى جنب في ندوة صحافية أعقبت محادثات ثنائية، قال فيها بوريطة لبلوك، “إن المغرب لا يقبل الدروس من أحد” فيما تشبث وزير الخارجية الهولندي بانتقاد بلاده لتعاطي المغرب مع معتقلي حراك الريف.

وتفاقمت الأزمة قبل أيام قليلة، عندما حل برلمانيون هولنديون بمدينة الحسيمة، وأصدروا تقديدا يرسم صورة قاتمة عن أوضاع عائلات متقلي حراك الريف، مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلي علر خلفية الحراك، وهو ما لم يستضغه المغرب، واعتبر أنه تدخل في شؤونه.