أودى وباء كورونا المستجد بـ627 شخصا في ايطاليا، في الساعات الـ24 الاخيرة، في عدد قياسي جديد، يرفع حصيلة الوفيات الى أكثر من اربعة الاف في هذا البلد الاكثر تضررا في العالم، وفق ما اعلن الدفاع المدني الجمعة.
وسجلت في منطقة لومبارديا، في شمال البلاد، 381 وفاة إضافية، فيما تم إحصاء ستة الاف ادإصابة جديدة في انحاء البلاد في عدد غير مسبوق.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. 627 وفاة بكورونا في ايطاليا في 24 ساعة وحصيلة الإصابات تتجاوز 4000 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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