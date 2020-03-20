لم يبق سوى عشرة دقائق فقط لتبدأ، رسميا، حالة الحجر الصحي في عموم مناطق البلاد. وتبعًا لذلك، يلزم جميع المواطنين الدخول إلى منازلهم، التزاما بما ورد في بلاغ وزارة الداخلية المعلن لحالة الطوارئ، ابتداء من السادسة مساء ليوم الجمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عشرة دقائق أمامكم فقط…الحظر يبدأ بعد قليل..الزموا بيوتكم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.