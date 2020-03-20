شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات «كورونا» في باكستان إلى 457 والان نبدء بالتفاصيل
وتوفي حتى الآن 3 من المصابين بفيروس كورونا، مع تماثل 5 من المصابين للشفاء.
من جهة أخرى، قررت الحكومة الباكستانية إغلاق جميع المكاتب الحكومية أمام المراجعين بما في ذلك مكاتب الجوازات والهوية الوطنية ومكاتب الضرائب للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
كما قررت الحكومة إغلاق الأندية وصالات الرياضة والتجميل، وإغلاق المجمعات التجارية جزئياً.
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