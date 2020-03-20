شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يقر حجراً صحياً عاماً والان نبدء بالتفاصيل
كما قرر سعيَد عقب اجتماع مجلس الأمن القومي منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى، وغلق المناطق الصناعية الكبرى، والتسخير من أجل تأمين نشاط المرافق الحيوية، فضلا عن تخصيص فضاءات للحجر الصحي.
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