شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يقر حجراً صحياً عاماً والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة.

كما قرر سعيَد عقب اجتماع مجلس الأمن القومي منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى، وغلق المناطق الصناعية الكبرى، والتسخير من أجل تأمين نشاط المرافق الحيوية، فضلا عن تخصيص فضاءات للحجر الصحي.