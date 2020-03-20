توقعات بطقس غائم غداً في الإمارات مع سقوط أمطار مختلفة الشدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

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توقع المركز الوطني للارصاد الإماراتي، أن يكون الطقس غدا غائما مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات على مناطق متفرقة يصاحبها البرق والرعد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية مع السحب الركامية على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

وذكر المركز أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 25 – 35 كم/س تصل إلى 55 كم/س أحياناً على البحر.

وتوقع المركز أن يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً مع السحب، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 11:02 والمد الثاني عند الساعة 01:18 والجزر الأول عند الساعة 18:24 والجزر الثاني عند الساعة 05:59 .

وفي بحر عمان توقع ان يكون الموج مضطربا، و يحدث المد الأول عند الساعة 08:01 و المد الثاني عند 21:06 و الجزر الأول عند الساعة 14:29 و الجزر الثاني عند الساعة 03:18 .