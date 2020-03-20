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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الإيطالية توافق على نشر الجيش في في لومبارديا لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020
الخليج 365 - وكالات
وافقت الحكومة الإيطالية، الجمعة، على نشر الجيش في منطقة لومبارديا، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال أتيليو فونتانا رئيس لومبارديا، خلال مؤتمر صحفي: "تمت الموافقة على طلب الاستعانة بالجيش وسيجرى نشر 114 جندياً في أنحاء لومبارديا، ولا يزال هذا العدد قليلاً جداً لكنها خطوة إيجابية".
وطلبت لومبارديا من الحكومة تشديد القيود المطبقة بالفعل على المنطقة، التي تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات العامة.
وأضاف فونتانا، دون ذكر أرقام، أن العدوى تواصل الانتشار في لومبارديا، التي سجلت أعلى عدد من الوفيات بالفيروس في إيطاليا.
وتابع: "للأسف لا نشهد أي تغير في اتجاه الأرقام الآخذة في الزيادة".
وتحولت إيطاليا إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وغدت فيها مئات الجثث تحرق يومياً عقب جنازات عسكرية حزينة.
وحتى مساء الخميس، أعلنت الحكومة الإيطالية تسجيل 427 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 3405، وهو رقم يتجاوز الصين (3245).
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