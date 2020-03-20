تونس .. رئيس البلاد يعلن الحجر الصحي العام لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، الحجر الصحي العام في تونس، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، دعا خلالها إلى عدم الفزع أو الهلع وأن الدولة ستوفر كل الدعم لحماية التونسيين .

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وطالب سعيد التونسيين بعدم مغادرة المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى .. مؤكداً انه تم منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية.

وأوضح أن الدولة "بكل أجهزتها" ستؤمن كل المرافق العمومية، مشيرا إلى أن المحلات الغذائية ستظل مفتوحة تجنبا للتجمعات الكبرى وسيتم تزويدها بالمواد الغذائية اللازمة.

كما أعلن غلق كل المناطق الصناعية الكبرى.

ولجأت تونس منذ الأربعاء إلى حظر التجوّل ليلا، لمواجهة انتشار هذا الفيروس على أراضيها، كما أغلقت حدودها الجويّة والبريّة والبحرية، باستثناء الرحلات التجارية البحرية، إلى جانب منع التجمعات والأسواق الأسبوعية وتأجيل التظاهرات الثقافية، وفرض العمل بنظام الحصة الواحدة، بهدف تخفيف الضغط على وسائل النقل العمومية.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الجمعة، تعليق جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالتجنيد حتى موعد لاحق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.