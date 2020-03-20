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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش : إستهداف اثنين من موظفي الهلال الأحمر الإماراتي في عدن عمل خسيس وجبان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020
عدن - الخليج 365
وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش، إستهداف إثنين من موظفي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بإنه عمل خسيس وجبان .
وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، "جهود الهلال الأحمر الإماراتي جزءٌ أصيل من جهود الدولة الإنسانية. واستهداف يد الإرهاب لإثنيْن من موظفي الهيئة في عدن عمل خسيس وجبان ضد من ينشرون الخير والأمل" . واضاف "دفعت الإمارات ثمناً باهظاً في أفغانستان واليمن وغيرها" .. مؤكداً أن قناعات الإمارات تبقى بأن الخير ينتصر دائماً على الشر.
وفي وقت سابق عبرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن إدانتها و أسفها العميق لفقدان اثنين من موظفيها هما أحمد فؤاد اليوسفي منسق عمليات الإغاثة وزميله محمد طارق وذلك أثناء تأدية مهامهما في منطقة تعد صعبة ومعقدة بعدما تم اختطافهما من قبل مسلحين في سيارة بمنطقة الدرين بالمنصورة في عدن وعثر عليهما مؤخرا مقتولين بعد أن تم تقييدهما وإطلاق النار عليهما.
وأكدت الهيئة أن جهودها الإنسانية ستتواصل على الساحة اليمنية أينما كانت هناك حاجة للمساعدة رغم المخاطر التي تنطوي عليها.
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