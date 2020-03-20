مسؤول إيراني : ننتظر كارثة إنسانية في مشهد بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

توقع رئيس بلدية مدينة مشهد مركز محافظة خرسان الإيرانية، محمد رضا حيدري، أن تشهد المدينة كارثة إنسانية بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك مع اقتراب عيد النوروز في إيران، وعدم التزام العديد من الإيرانيين بدعوات السلطات إلى تقليل التحركات والتنقل بين المدن .

وقال حيدري، أن 59 ألف سيارة خاصة دخلت المدينة، يوم أمس الخميس 19 مارس/آذار، عشية العيد، مطالبا السلطات بإصدار أمر بمنع السفر إلى مشهد، وإلا فإن المدينة ستشهد كارثة إنسانية.

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وعبر حسابه على "إنستغرام"، حيدري الجمعة: "يجب أن توضع آليات لضبط السفر"، مضيفا أنه في حال تدفق السيارات واستمرار السفر إلى مشهد فإن كارثة إنسانية تنتظر المدينة مع تمدد فيروس كورونا.

وكان مجلس مدينة مشهد طالب، في وقت سابق، وزارة الداخلية، والقوات المسلحة، ووزير الصحة، ووزير الطرق وبناء المدن، ومحافظة خراسان رضوي، بإصدار قرار يمنع السفر إلى المدينة الواقعة شمال شرق البلاد.

وأظهرت صور من طهران أمس، انتشار الإيرانيين في الأسواق للتبضع استعداداً للعيد، في عدم التزام واضح بضرورة تقييد التنقلات، وسط ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد.

كما أعلنت الشرطة الإيرانية بحسب وكالة رويترز، أن الكثيرين تحدوا تحذيرات مسؤولي الصحة بضرورة البقاء في المنازل والابتعاد عن الزحام وتوجهوا لساحل البلاد المطل على بحر قزوين وهي منطقة تلقى رواجا في عطلة السنة الجديدة.

يذكر أن الصحة الإيرانية أعلنت، الجمعة، تسجيل 149 وفاة جديدة بالفيروس المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 1433، وهو العدد الأكبر في العالم بعد إيطاليا والصين.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي، إنه تم تسجيل 1237 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل مجموع الإصابات المؤكدة إلى 19644 منذ أن أعلنت السلطات اكتشاف إصابات على الأراضي الإيرانية في 19 شباط/فبراير.