جونسون: لإغلاق المقاهي والحانات والمطاعم لأجل غير مسمى بسبب الكورونا

طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من "المقاهي والحانات والمطاعم في جميع أنحاء بريطانيا بالإغلاق إلى أجل غير مسمى، وذلك للمساعدة في إبطاء انتشار تفشي فيروس "كورونا" المستجد"، داعياً البريطانيين لـ"عدم الخروج من المنزل، والامر أصبح واضحا للحد من التجمعات الاجتماعية بنسبة 75٪، ونحن بحاجة الآن إلى إجراء توضيح مطلق أننا ننفذ عمليات الإغلاق في البلاد".
هذا وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، في وقت سابق، أن "عدد حالات الوفاة الجديدة جراء فيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 الساعة الماضية 39 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس 167".
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