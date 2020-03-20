الصحة السورية: لم نسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حتى اللحظة

أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي، انه "لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في سورية حتى اللحظة"، مشدداً على ان "وزارة الصحة هي المصدر الوحيد لإعطاء المعلومة".
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الحالي، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات، وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من 230000 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9390، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.
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