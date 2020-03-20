حاكم ولاية نيويورك: تسجيل 2950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، عن "تسجيل 2950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالولاية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 7102 حتى هذه اللحظة"، موضحاً ان "18 في المئة من المصابين يتواجدون بالمستشفيات"، مؤكداً أنه "يتعين على جميع سكان الولاية العمل من منازلهم، باستثناء العاملين في الخدمات والشركات الحيوية".
وأشار كومو إلى إن "أهم الخدمات ستستمر في العمل"، مشددا على ان "متاجر الأغذية تحتاج إلى منتجات، والصيدليات تحتاج إلى أدوية، ويجب أن يستمر الإنترنت في العمل، ويجب أن تتدفق المياه من الصنبور، وهناك خدمات هامة يجب أن تستمر في العمل"، منوها إلى أن "وسائل النقل العام ستواصل عملها أيضا".
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