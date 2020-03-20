غريفيث: إطلاق سراح جميع الأسرى أصبح أكثر إلحاحاً بسبب خطر كورونا

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ​مارتن غريفيث​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "القوى اليمنية إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، بسبب مخاطر تفشي ​فيروس كورونا​".

‏ هذا وكانت ​الأمم المتحدة​ و​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​، قد أعلنتا في 16 شباط الماضي، في ختام أعمال الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين بين ​الحكومة اليمنية​ وجماعة ​أنصار الله​ التي استمرت 7 أيام في العاصمة الأردنية عمّان، "اتفاق الجهتين على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة النطاق منذ بداية النزاع".