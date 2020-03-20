غريفيث: إطلاق سراح جميع الأسرى أصبح أكثر إلحاحاً بسبب خطر كورونا

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "القوى اليمنية إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا".
هذا وكانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أعلنتا في 16 شباط الماضي، في ختام أعمال الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله التي استمرت 7 أيام في العاصمة الأردنية عمّان، "اتفاق الجهتين على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة النطاق منذ بداية النزاع".
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