دعت الحكومة السورية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين إلى "الالتزام بالتلعيمات والتوجيهات في تطبيق الحجر الطوعي"، محذرة أنها "في حال عدم الاستجابة سوف تفرض "الحجر الإلزامي"، مشيرة الى "مواصلة إجراءاتها الحثيثة لمواجهة أي تسلل محتمل لفيروس كورونا إلى البلاد، عبر حملات واسعة ومتتالية من التعقيم الشامل للشوارع والأحياء في مختلف المحافظات".
وضمن الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على السلامة العامة، أطلقت محافظة دمشق بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، حملة تعقيم واسعة في شوارع المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة السورية للمواطنين: سنفرض الحجر الإلزامي إذا لم تتقيدوا بالحجر الطوعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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