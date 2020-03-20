الأمم المتحدة: تشخيص إصابة موظف في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكورونا

أعلنت الأمم المتحدة، في بيان، عن "تشخيص إصابة موظف في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها، بفيروس كورونا المستجد"، مشيرة إلى أن هذا "الشخص يعمل في الطابق الـ16 من مبنى "أ" في مركز فيينا الدولي وزار مكان عمله لآخر مرة في 13 اذار الحالي"، موضحة ان هذه "ثاني إصابة سجلت في المركز الدولي والموظف الذي لم يكشف عن اسمه وضع قيد الحجر الصحي ويتعافى في منزله".
ولفت البيان، الى ان السلطات النمساوية تعمل حاليا على "تحديد قائمة اتصالات المصاب وتتواصل مع موظفي مركز فيينا الدولي الذين تفاعلوا معه في الآونة الأخيرة لمطالبتهم بوضع أنفسهم قيد الحجر الصحي لفترة 14 يوما".
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