الرئيس التونسي يعلن حجرا صحيا كاملا في البلاد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد "حجراً صحياً كاملاً في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد"، مشيراً الى "منع التنقل بين المدن إلا للضرورة القصوى"، داعياً إلى "عدم الجزع والخوف فتونس قادرة على التصدي لهذا الفيروس، ويجب الاهتمام بأصحاب الدخل المنخفض".
هذا وكان قيس سعيد قد أكد في اجتماع لمجلس الأمن القومي "ضرورة اتخاذ قرارات إضافية لمحاصرة جائحة فيروس كورونا والقضاء عليها"، مشدداً على "تأمين المرافق العمومية والخدمات الأساسية للجميع وتوفير الأغذية للمعوزين والذين يوفرون قوتهم بالعمل اليومي، والتصدي للمحتكرين الذين يحاولون الإثراء بتجويع التونسيين والتونسيات، وملاحقتهم قضائيا".
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