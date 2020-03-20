الخارجية الأميركية: نعبر عن خيبة أملنا تجاه أداء العراق بما يخص حماية قوات التحالف الدولي

أعرب مسؤول ب​الخارجية الأميركية​، في بيان، عن "خيبة أمل واشنطن تجاه أداء ​العراق​ في ما يخص حماية ​قوات التحالف الدولي​"، مشيرا إلى أن "​بغداد​ تعهدت بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي الأخير".

هذا وكان معسكر التاجي العراقي، الذي يحتضن قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، قد تعرض لهجوم صاروخي الأسبوع الماضي، أسفر عن "مقتل اثنين من العسكريين الأميركيين وآخر بريطاني، بالإضافة إلى سقوط جرحى، ووجهت ​الولايات المتحدة​ ضربات إلى مواقع تابعة للحشد الشعبي في العراق ردا على هذا الهجوم".