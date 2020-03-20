الصحة العالمية: النجاحات بمكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء

اعتبر المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في ​مؤتمر صحفي​، أن "النجاحات التي تم تحقيقها في مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد ب​الصين​ تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "COVID-19"، المنتشر من مقاطعة ​ووهان​ الصينية، وباء عاماً، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 266 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 11186 حالة وفاة و90603 حالة شفاء.