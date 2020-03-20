الصحة العالمية: النجاحات بمكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، أن "النجاحات التي تم تحقيقها في مكافحة فيروس كورونا المستجد بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "COVID-19"، المنتشر من مقاطعة ووهان الصينية، وباء عاماً، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 266 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 11186 حالة وفاة و90603 حالة شفاء.
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