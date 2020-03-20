السلطات الإيطالية: وفاة 627 شخصاً في البلاد بسبب الكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الإيطالية عن "وفاة 627 شخصا في أنحاء البلاد بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4032".

هذا وصنفت ​منظمة الصحة ​العالم​ية​، يوم 11 آذار الحالي، فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات، وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من 230000 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9390، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.