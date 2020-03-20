ترامب: ندرس منح الموظفين إجازات مدفوعة وأوقفنا دفع أقساط القروض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "تعليق دفع مستحقات الطلبة للمدارس والجامعات ومن دون إضافة فوائد عليهم لمدة شهرين"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تدررس "منح الموظفين إجازات مدفوعة الأجر".
وخلال مؤتمر صحفي، أشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة تعمل مع كندا والمكسيك لايقاف السفر غير الضروري عبر الحدود ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا"، وعبر عن أن "هناك قلق بشأن عبور الحدود الجماعي لا سيما المخاوف من انتشار الفيروس والضغط على الموارد الطبية"، طالباً من الأميركيين كافة "العودة إلى البلاد بشكل فوري".
وأكد ترامب أن "التقارير حول أن مصدر فيروس كورونا هو أميركا مغلوطة".
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