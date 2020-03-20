أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​، في بيان، ان "عدداً من المواطنين يتلقون عبر تطبيق "​واتساب​" رسالة نصيّة توهمهم بأنه سيحصلون على 20 "جيغابايت" من الأنترنت مجاناً لمدّة شهر، تقدمة من شركتي "ألفا" و"تاتش"، وذلك من خلال النقر على الرابط التالي: ttps://alfa-touch-lbb.blogspot.com/?LebanonTran11&m=1"، موضحة ان "هذا الرابط لا يعود إلى أي من الشركتَين، ويهدف إلى سحب المعلومات من جهاز المتلقّي، تمهيداً لاستخدامها لاحقاً في أعمال احتيالية"، داعية المواطنين الى "الحذر وعدم الدخول إلى الرابط المذكور، تجنباً للوقوع ضحية هذه الأعمال الاحتيالية".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توزيع رسائل وهمية عبر تطبيق "واتساب" تهدف لسحب المعلومات والإحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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