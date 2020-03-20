لجنة طوارىء البترون: وضع خطة صحية للقضاء والالتزام بالتدابير المتخذة

عقدت "لجنة طوارئ قضاء البترون" اجتماعها الأول في اتحاد بلديات منطقة البترون بحضور قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس اتحاد بلديات قضاء البترون ونائبه، ورؤساء بلديات: تنورين، دوما، كور، وادة، بالإضافة إلى طبيب القضاء، رئيس مجلس إدارة مستشفى تنورين الحكومي، مدير مستشفى البترون، رئيس مركز الصليب الاحمر فرع البترون - فرق الإسعاف والطوارىء، رئيس مركز الدفاع المدني فرع البترون.
وتم التداول في "الاجراءات الضرورية الواجب اتخاذها لمواجهة "فيروس كورونا المستجد"، واتفق على "وضع خطة صحية للقضاء"، وأكدوا "الاستمرار بتنفيذ مقررات مجلس الوزراء، وناشدوا الاهالي الالتزام بالتدابير المتخذة في اطار التعبئة العامة والبقاء في منازلهم".
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