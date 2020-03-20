حذرت بلدية دبين في قضاء مرجعيون، في بيان، ابناء البلدة او السوريين المقيمين فيها من "استقبال اي شخص من خارج البلدة أن كانت زيارة أو تأجير تحت طائلة المسؤولية، وخصت ​البلدية​ السوريين المقيمين في البلدة باتخاذ قرار صارم وطردهم جميعا من البلدة"، طالبة عدم "القيام بلقاءات أو زيارات في هذه الظروف الصعبة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية دبين: لعدم القيام بلقاءات أو زيارات في هذه الظروف الصعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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