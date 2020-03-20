المستقبل الضنية: أطباؤنا بتصرف الأهالي

أقام فرعا الأطباء والصيادلة في قطاع ​المهن الحرة​ في منسقية ​الضنية​ في ​تيار المستقبل​ لقاء تشاوريا، بحث في المستجدات الصحية والوقائية المتعلقة بانتشار ​فيروس كورونا​، وتم التأكيد على حالة التعبئة العامة، ودعوة الناس إلى ضرورة البقاء في منازلهم حماية لأهلهم وأقاربهم، ودعوة الناس الى اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس، من خلال التفاعل الإيجابي مع الارشادات الصادرة عن الوزارات والمنظمات والمؤسسات الصحية.

كما تم "دعوة الناس الى تجنب التجمعات وعدم الخروج الا للضرورة وأخذ أقصى درجات الاحتياط، وتم التأكيد على ضرورة التأهب والاستنفار لمواجهة أي انتشار في المنطقة، ووضع خطة للتعامل معها، بالتعاون مع الجهات المختصة. ووضع المجتمعون أنفسهم بتصرف أهالي المنطقة لجهة الارشادات الصحية اللازمة، والإجابة على استفسارات المراجعين المتعلقة بعوارض الفيروس وانعكاساتها على بقية الأمراض، وكيفية التعاطي مع الحالات المشتبهة وآلية التحرك، بشكل يضمن سلامة المريض والمحيطين به".

الأطباء جاهزون للتعاون يومياً بعد الثالثة ظهراً: هيثم الصمد / أعصاب 732637-03، محمود بكور / أمراض قلب وشرايين 340074-81، هيثم قدور / أطفال 060211-03، هشام سليمان / أمراض روماتيزم 107308-03، ربيع الصمد / علوم مخبرية 204980-70، خالد بدرة / صيدلي 763258-03، محمد دياب كنج / صيدلي 536757-03.