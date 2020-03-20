قيادة الجيش: الجيش غير معني على الإطلاق بما يُنسب إليها عبر مصادر عسكرية أو أمنية

أكدت قيادة ​الجيش اللبناني​، في بيان، أنّها "غير معنيّة على الإطلاق بما يُنسب إليها عبر مصادر عسكرية أو أمنية، وأنّ المصدر الوحيد للأخبار المتعلّقة بالمؤسّسة العسكرية هو البيانات الصّادرة حصرًا عن قيادة الجيش-مديرية التوجيه، والتي تُنشر على الموقع الرسمي للجيش اللبناني وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".

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