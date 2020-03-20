نفت المديرية العامة ل​أمن الدولة​ الأخبار المتداولة عن قيام سيارة لأمن الدولة بمواكبة ​الصليب الأحمر​ بنقل مريض كورونا من راس النبع. وصدر عن ​المديرية العامة لأمن الدولة​ - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بياناً أشارت فيه إلى أنه"يتم تداول خبر عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن قيام دورية تابعة لأمن الدولة ترافقها سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني بأخذ أحد المواطنين من منطقة ​رأس النبع​ والذي تبين لاحقا بأنه مصاب ب​فيروس كورونا​، يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، وتدعو الجميع إلى اعتماد الدقة والمسؤولية في نشر الاخبار في مثل هذه الظروف الدقيقة، واستيفاء معلوماتهم من مصادرها الرسمية والصحيحة، لذلك اقتضى التوضيح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امن الدولة: لاعتماد الدقة والمسؤولية في نشر الاخبار في مثل هذه الظروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.