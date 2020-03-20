رأى الوزير السابق مروان خير الدين ان "أفكار وخطط وزراء ومسؤولين لاستعمال أموال المودعين عبر haircut أو صندوق استثمار أو رسملة المصارف، كلها مخالفة للدستور والقوانين والمنطق والأخلاق، وأي منها إن طُبق سيكون نهاية لاقتصاد لبنان وضربة قاضية لكل من تعب وأنتج في لبنان وبلاد الاغتراب خلال الـ 150 سنة الماضية".
وأضاف: "لا يجوز التعاطي مع لبنان بمنطق الإفلاس والتصفية(liquidation basis)، بل يجب التخطيط على أساس انه دولة قابلة للحياة والازدهار والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية(on-going concern)! وعلى الدولة والسياسيين والمصارف ايجاد الحلول المناسبة (وهي ليست بصعبة ان وجدت النية الطيبة) دون المس بأموال المودعين وجنى عمرهم -أي منهم- ليبقى لبنان منارة الشرق وكي لا يصبح نوّاصة غير قادرة على الإنارة على مستقبل واعد لأولادنا".
كانت هذه تفاصيل خبر خير الدين: لا يجوز التعاطي مع لبنان بمنطق الإفلاس والحلول موجودة دون المس بأموال المودعين وجنى عمرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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