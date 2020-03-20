خير الدين: لا يجوز التعاطي مع لبنان بمنطق الإفلاس والحلول موجودة دون المس بأموال المودعين وجنى عمرهم

رأى الوزير السابق ​مروان خير الدين​ ان "أفكار وخطط وزراء ومسؤولين لاستعمال أموال المودعين عبر haircut أو صندوق استثمار أو رسملة ​المصارف​، كلها مخالفة للدستور والقوانين والمنطق والأخلاق، وأي منها إن طُبق سيكون نهاية ل​اقتصاد​ ​لبنان​ وضربة قاضية لكل من تعب وأنتج في لبنان وبلاد ​الاغتراب​ خلال الـ 150 سنة الماضية".

وأضاف: "لا يجوز التعاطي مع لبنان بمنطق الإفلاس والتصفية(liquidation basis)، بل يجب التخطيط على أساس انه دولة قابلة للحياة والازدهار والخروج من ​الأزمة​ الاقتصادية الحالية(on-going concern)! وعلى ​الدولة​ والسياسيين والمصارف ايجاد الحلول المناسبة (وهي ليست بصعبة ان وجدت النية ​الطيبة​) دون المس بأموال المودعين وجنى عمرهم -أي منهم- ليبقى لبنان منارة الشرق وكي لا يصبح نوّاصة غير قادرة على الإنارة على مستقبل واعد لأولادنا".