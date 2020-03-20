مفرزة استقصاء الجنوب اوقفت في برج الشمالي سارقا لمحلات بيع قطع سيارات

تمكنت دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ من توقيف اللبناني إ.س في بلدة ابرج الشمالي، مع ​سيارة​ الفان المستخدمة في عمليات السرقة للمحلات المعدة لبيع قطع السيارات، وتم تسليمه إلى القطعة المعنيه لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

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