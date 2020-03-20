وزني ينفي ماورد بصحيفة الفاينانشال تايمز: سياستي تقتضي بالحفاظ على حقوق المودعين وأموالهم

نفى ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ قال ما ذكر في عنوان صحيفة "الفاينانشال ​تايمز​" في ما يتعلق بـ"حقوق المودعين وأموالهم"، مؤكدًا ان "سياسته تقتضي بالحفاظ على هذه الأموال باعتبارها حقا مقدسًا".

هذا وورد ​في حديث لصحيفة الـ"فايننشال ​تايمز​" ان وزني شدد على أن "إعادة الهيكلة ضرورية وسط الاضطرابات ​الاقتصاد​ية والمالية الشديدة"، معلنا "اننا نفكر في إستخدام أموال المودعين لإنقاذ ​المصارف​ المتضررة من الأزمات كجزء من إصلاح شامل للقطاع"، موضحا أن "​الحكومة​ تدرس أمثلة على عمليات إعادة هيكلة مالية أخرى من ​اليونان​ إلى قبرص، مع خيارات تشمل الإنقاذ، حيث يتم تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في البنك".