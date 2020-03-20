تعقيم مدينة بيروت مستمر وفقا لخطة شبيب

واصلت الفرق المتخصصة التابعة ل​بلدية بيروت​ تعقيم المناطق والشوارع المتفرعة.

وأشارت العلاقات العامة لبلدية بيروت إلى أنه "متابعة للمرحلة الثانية من عملية التعقيم التي انطلقت وستشمل كل الشوارع والأرصفة ومداخل الأبنية في كل مناطق ​مدينة بيروت​ وأحيائها للحد من انتشار ​فيروس كورونا​، وفقا للخطة التي وضعها محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ مع لجنة الطوارئ لمواجهة هذا الفيروس، قامت الفرق المختصة بحملة تعقيم المناطق والشوارع المتفرعة منها، وهي: سوق صبرا الشعبي، شارع الدنا،الجامعة العربية، ​كلية الهندسة​، الملعب البلدي، قصقص، حي البرجاوي، شارع حمد، ​المقاصد​، السبيل، الرواس، ​الكولا​، طلعة ​دار العجزة​، سليم سلام، ​السوديكو​، ​ساحة ساسين​، مار متر، ​الجميزة​، ​كنيسة القيامة​ هاروتيون، شارع نورهاجين، زهرة الاحسان، السيوفي، ​مستشفى الروم​، ​وزارة الخارجية والمغتربين​، ​مجلس الخدمة المدنية​، شارع الحمراء الرئيسي ومتفرعاته، ​الخندق الغميق​، حسينية الزهراء، جامع ​زقاق البلاط​، جامع ​البسطة​، الباشورة، مدرسة الحريري، شارع البطركية، البسطة، حوض الولاية ، شارع الزهراوي، ومحيط ​جسر الرينغ​.

كما قامت الفرق المختصة بتعقيم بناية في أحد أحياء بيروت كان يقطن فيها مواطن تبين انه يحمل فيروس كورونا، وذلك بإشراف لجنة محافظة مدينة بيروت لمواجهة وباء كورونا".