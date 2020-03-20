تعقيم مدينة بيروت مستمر وفقا لخطة شبيب

واصلت الفرق المتخصصة التابعة لبلدية بيروت تعقيم المناطق والشوارع المتفرعة.
وأشارت العلاقات العامة لبلدية بيروت إلى أنه "متابعة للمرحلة الثانية من عملية التعقيم التي انطلقت وستشمل كل الشوارع والأرصفة ومداخل الأبنية في كل مناطق مدينة بيروت وأحيائها للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقا للخطة التي وضعها محافظ بيروت القاضي زياد شبيب مع لجنة الطوارئ لمواجهة هذا الفيروس، قامت الفرق المختصة بحملة تعقيم المناطق والشوارع المتفرعة منها، وهي: سوق صبرا الشعبي، شارع الدنا،الجامعة العربية، كلية الهندسة، الملعب البلدي، قصقص، حي البرجاوي، شارع حمد، المقاصد، السبيل، الرواس، الكولا، طلعة دار العجزة، سليم سلام، السوديكو، ساحة ساسين، مار متر، الجميزة، كنيسة القيامة هاروتيون، شارع نورهاجين، زهرة الاحسان، السيوفي، مستشفى الروم، وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الخدمة المدنية، شارع الحمراء الرئيسي ومتفرعاته، الخندق الغميق، حسينية الزهراء، جامع زقاق البلاط، جامع البسطة، الباشورة، مدرسة الحريري، شارع البطركية، البسطة، حوض الولاية ، شارع الزهراوي، ومحيط جسر الرينغ.
كما قامت الفرق المختصة بتعقيم بناية في أحد أحياء بيروت كان يقطن فيها مواطن تبين انه يحمل فيروس كورونا، وذلك بإشراف لجنة محافظة مدينة بيروت لمواجهة وباء كورونا".
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