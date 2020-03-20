تحالف وطني: الإفراج عن الفاخوري تفريط بسيادة الدولة

أكد "تحالف وطني" أنه عندما يتوجه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ رسميا برسالة شكر للحكومة اللبنانية على الإفراج عن المجرم ​عامر الفاخوري​، فإنه يدحض بذلك كل تأويل أو تعليل قضائي لهذا الإجراء المشين بحق كرامة اللبنانيين، ويبرز طابعه السياسي الصرف".

وجدد في بيان مطالبته "بإلغاء المحاكم الإستثنائية وحصر عمل ​المحكمة العسكرية​ ب​القضاء العسكري​ فقط"، مديناً "جريمة الإفراج عن الفاخوري والتفريط بسيادة الدولة"، كما دان "كل من ساهم بذلك من أركان السلطة أصيلا كان أم وكيلا"، مؤكدا تمسكه "بالدعوة لانتخابات نيابية مبكرة".