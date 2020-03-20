أكد "تحالف وطني" أنه عندما يتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا برسالة شكر للحكومة اللبنانية على الإفراج عن المجرم عامر الفاخوري، فإنه يدحض بذلك كل تأويل أو تعليل قضائي لهذا الإجراء المشين بحق كرامة اللبنانيين، ويبرز طابعه السياسي الصرف".
وجدد في بيان مطالبته "بإلغاء المحاكم الإستثنائية وحصر عمل المحكمة العسكرية بالقضاء العسكري فقط"، مديناً "جريمة الإفراج عن الفاخوري والتفريط بسيادة الدولة"، كما دان "كل من ساهم بذلك من أركان السلطة أصيلا كان أم وكيلا"، مؤكدا تمسكه "بالدعوة لانتخابات نيابية مبكرة".
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف وطني: الإفراج عن الفاخوري تفريط بسيادة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.