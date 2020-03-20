بلدية بحنين قررت منع النازحين السوريين من التجول في البلدة

أصدرت بلدية بحنين في ​قضاء المنية​ ـ ​الضنية​ قرارا بالإجماع منعت بموجبه "​النازحين السوريين​ من التجول في البلدة إلا في الحالات الضرورية"، ودعت "أبناء البلدة إلى اتخاذ أقصى درجات الوقاية من ​فيروس كورونا​"، محذرة "من ما يعانيه العالم بأسره لأنه ليس ببعيد عن مناطقنا، لذلك علينا المحافظة على مجتمعنا البشري بكافة عناصره، وهو أمر لا يكون إلا باتباع الإرشادات الصحية التي أصدرتها ​وزارة الصحة​".

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