فهمي: طلبنا من مفوضية اللاجئين تطهير دورية لمخيمات النازحين

أعلن وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "حرصا على سلامة جميع المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، طلبنا من ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ القيام بعمليات تطهير دورية ل​مخيمات النازحين​ وتوزيع مواد التنظيف والتطهير عليهم، والاستعانة بأطباء لإجراء معاينات دورية في إطار مواجهة انتشار ​فيروس كورونا​". إضغط للمزيد

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