عطلة الصحافة في عيد البشارة

أعلن نقيبي الصحافة والمحررين ​عوني الكعكي​ وجوزف القصيفي توقف العمل في الصحف الأربعاء بمناسبة ​عيد البشارة​. وأشارا في بيان إلى أنه "يصادف يوم الأربعاء 25 آذار الجاري، عيد "بشارة سيدتنا ​مريم العذراء​" وهو عيد ​مسيحي​ - اسلامي، مدرج في لائحة الأعياد الرسمية، التي تعطل فيها الدولة و​القطاع الخاص​. ولهذه المناسبة يتوقف العمل في الصحف في هذا التاريخ، على أن تحتجب صباح الخميس 26 الجاري، وذلك عملا بقرار نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات عمال الطباعة، وشركات توزيع المطبوعات، و​نقابة مخرجي الصحافة​ ومصممي العرافيك - ديزاين".

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