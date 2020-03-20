اكدت لجنة الإعلام في بلدية طرابلس ان "رئيس البلدية رياض يمق، يتمتع بصحة جيدة ولم يصب بفيروس كورونا ولم يدخول المستشفى، كما اشيع عبر بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي".
كما أكدت اللجنة ان "هذا الخبر عار من الصحة وتهيب بالمواطنين عدم نشر الأخبار والاشاعات الكاذبة لحساسية الوضع".
وكانت قد أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن رئيس بلدية طرابلس قد نقل إلى الحجر الصحي لأنه أصيب بفيروس كورونا الذي يواصل إنتشاره في لبنان حيث سجل أكثر من 165 إصابة مؤكدة و4 وفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية طرابلس: يمق بخير ولم يدخل المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.