بلدية طرابلس: يمق بخير ولم يدخل المستشفى

اكدت ​لجنة الإعلام​ في ​بلدية طرابلس​ ان "رئيس البلدية ​رياض يمق​، يتمتع بصحة جيدة ولم يصب ب​فيروس كورونا​ ولم يدخول المستشفى، كما اشيع عبر بعض ​وسائل الاعلام​ والتواصل الاجتماعي".

كما أكدت اللجنة ان "هذا الخبر عار من ​الصحة​ وتهيب بالمواطنين عدم نشر الأخبار والاشاعات الكاذبة لحساسية الوضع".

وكانت قد أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن رئيس بلدية طرابلس قد نقل إلى الحجر الصحي لأنه أصيب بفيروس كورونا الذي يواصل إنتشاره في ​لبنان​ حيث سجل أكثر من 165 إصابة مؤكدة و4 ​وفيات​.