ابي رميا زار وزير الصحة: مستشفى البوار سيكون جاهزا اول الأسبوع المقبل

زار النائب ​سيمون أبي رميا​، ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، وتم الاطلاع على الخطة المرسومة من قبل الوزارة لمكافحة ​فيروس كورونا​ والحد من انتشاره، وتم الاتصال برئيس مجلس ادارة مستشفى البوار الحكومي الدكتور للاطلاع منه على الحاجات المطلوبة لتأمين استقبال المصابين في المستشفى وتجهيزه على كل المستويات، إضافة الى تحضير الفريق الطبي والتمريضي من اجل التمرس في مواكبة هذه الحالات.

وأشار بيان لمكتب أبي رميا إلى أن " حسن أعطى تعليماته كي يكون مستشفى البوار ​المستشفى الحكومي​ الأول الجاهز بعد ​مستشفى بيروت الحكومي​ لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس. وسيتوجه غدا وفد من قبل ​وزارة الصحة​ لمستشفى البوار لتحديد الحاجات والمستلزمات كي يصبح جاهزا إبتداء من اول الأسبوع المقبل. كما تم التواصل مع رئيس بلدية ميفوق من اجل الموافقة على تجهيز قسم من مستشفى ميفوق الحكومي الذي ما زال قيد الإنشاء لاستقبال الأشخاص المطلوب منهم التزام الحجر الصحي على ان تقوم البلدية بتأمين المستلزمات المادية من أجل ذلك. وسيقوم فريق عمل الوزارة بزيارة مستشفى ​قرطبا​ الحكومي لدراسة إمكانية اعتماده كمركز أيضا للحجر الصحي".

ولفت البيان إلى أن "حسن وأبي رميا أكدا أن التدابير الوقائية الأساسية تكمن في التزام المنازل وعدم الخروج، إلا للضرورة القصوى"، وقال: "على أهلنا في جبيل و​كسروان​، احترام هذه الاجراءات التي تشكل المدماك الأساسي لمنع تمدد الوباء في قرانا وبلداتنا وانتشاره".