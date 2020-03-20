نهرا: لتأجيل تسديد بدل الانترنت والمولدات والايجارات ومساعدة المحتاجين

أصدر محافظ ​لبنان​ الشمالي القاضي ​رمزي نهرا​ تعميما طلب فيه "من اصحاب ​مولدات الكهرباء​ كافة، وموردي ​خدمات الانترنت​ وموزعي محطات الكابل (الدش) عدم قطع الاشتراكات عن المواطنين بسبب عدم تسديد المتوجبات المالية، فضلا عن تأجيل جبايتها قدر المستطاع وذلك مساهمة منهم في تمكين المواطنين وخاصة الفقراء منهم، للصمود في منازلهم بسبب اجراءات الحجر المنزلي المفروض عليهم، وطلب كذلك من مالكي الحقوق العينية العقارية التعاون مع مستثمري ومستأجري هذه المحلات والشقق بما يتناسب مع حفظ حقوق كل طرف، وذلك عبر التمهل والتريث في طلب اخلائها بحجة عدم تسديد بدلات الايجار بغية تمرير هذه المرحلة بأقل ضرر وخسائر ممكنة".

كما طلب من التجار "الالتزام بالتسعيرة القانونية وعدم استغلال الوضع الراهن للتلاعب بالاسعار، علما انه طلبنا من ​مصلحة الاقتصاد​ القيام بالدوريات المكثفة بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ للتأكد من الالتزام واجراء المقتضى القانوني بحق المخالف وصولا الى اقفال المحل والمؤسسة المخالفة حفاظا على تأمين لقمة عيش المواطن بأفضل ما يكون في هذه الظروف الصعبة"، وطلب من البلديات "التنسيق مع الجمعيات المحلية لا سيما تلك التي سبق واستفادت من مساهمة مالية من اموال البلدية، وتشكيل لجان محلية هدفها تأمين المساعدة من كل انواعها لأهلنا في القرى والبلدات، بما يشمل ​المساعدات الغذائية​ والادوية ومواد التعقيم وغيرها".

طما طلب نهرا من "اتحاد البلديات والبلديات و​المخاتير​ كل ضمن اختصاصه ونطاقه الجغرافي، القيام بما يلزم بخصوص متابعة الحالات المرضية المصابة ب​فيروس كورونا​ او تعاني من بعض العوارض المرضية المرتبطة بفيروس كورونا، وتنظيم جردة بأسمائها واسماء المقيمين معها وابلاغها من طبيب ​القضاء​ ومن السلطات العامة"، داعيا "اصحاب الايادي البيضاء ميسوري الحال الى تقديم المساعدة والعون لاخوانهم ذوي الفقر والحاجة، كل ضمن نطاقه الجغرافي، نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد ولكي نخرج منتصرين على هذا الوباء في اقل ضرر ممكن".