المطران قصارجي دعا للصلاة والتضرع لله ليزيل عن لبنان والعالم الوباء

دعا رئيس ​الطائفة الكلدانية​ في ​لبنان​ المطران ميشال قصارجي الى ​الصلاة​ والتضرع الى الله ليزيل عن لبنان والعالم وباء كورونا، معتبرا أنه" في هذه الايام العصيبة التي نعيشها من جراء تفشي ​فيروس كورونا​، وانطلاقا من واجبنا التقيد بارشادات ​وزارة الصحة​ والدوائر المعنية، والتي تدعونا لاخذ اقصى درجات الوقاية حرصا على سلامتكم، لذلك فإننا نرجوكم الالتزام الكامل والتام بهذه التوجيهات والمكوث في المنازل وعدم الخروج منها الا عند الضرورة القصوى، وذلك حماية لكم وللآخرين".

ولفت إلى أنه "بوصفي راعي الكنيسة الكلدانية في لبنان، افسح استثنائيا وموقتا وحتى اشعار آخر من واجب المشاركة في القداس الإلهي والرتب الليتورجية. وادعوكم للصلاة والتضرع الى الله ليزيل هذا الوباء، ولتكن هذه الايام فترة مراجعة للضمير وتأمل وصلاة وعودة الى ذواتنا، مستلهمين الروح ​القدس​ وشفاعة امنا ​مريم العذراء​ والملاك روفائيل، طالبين الرحمة من الرب يسوع القائل: "تعالوا الي يا جميع المتعبين وانا اريحكم - لا تخافوا انا معكم الى منتهى الدهر - ثقوا بي اني غلبت العالم"، عساه يبعد عن العالم بأسره كل مكروه واذى".