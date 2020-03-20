البزري: للعمل على تجهيز وتطوير مستشفى صيدا الحكومي لمواكبة وباء الكورونا

اجرى عضو "اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية" عبد الرحمن البزري، سلسلة اتصالات مع عدد من الشخصيات، وذلك للتشاور ودراسة "الإحتياجات الضرورية والإستعدادات المرتقبة لتجهيز وتطوير مستشفى صيدا الحكومي لمواكبة التحديات التي يفرضها وباء الكورونا على الوطن والمواطنين".
وجرى التداول في إمكانية "تجهيز جزء من المبنى القديم لتوسيع قدرة مستشفى صيدا الحكومي لإستقبال مزيد من الحالات والعائلات، وتم التأكيد على ضرورة أن يُحافظ المستشفى على دوره الأساسي في معالجة مرضاه ومتابعة حالتهم الصحية وذلك منعاً لتأثرهم بحالة التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة على المؤسسات العامة والصحية".
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