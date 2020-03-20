ريفي: حذارِ المسّ بودائع صغار المودعين تحت أي ظرف

حذر الوزير السابق اشرف ريفي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من "المسّ بودائع صغار المودعين تحت أي ظرف، واستعمال أي صيغة مباشرة أو غير مباشرة للإقتطاع من هذه الودائع".
هذا وورد في حديث لصحيفة الـ"فايننشال تايمز" ان وزير المال غازي وزني شدد على أن "إعادة الهيكلة ضرورية وسط الاضطرابات الاقتصادية والمالية الشديدة"، معلنا "اننا نفكر في إستخدام أموال المودعين لإنقاذ المصارف المتضررة من الأزمات كجزء من إصلاح شامل للقطاع"، موضحا أن "الحكومة تدرس أمثلة على عمليات إعادة هيكلة مالية أخرى من اليونان إلى قبرص، مع خيارات تشمل الإنقاذ، حيث يتم تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في البنك".
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