ريفي: حذارِ المسّ بودائع صغار المودعين تحت أي ظرف

حذر الوزير السابق ​اشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من "المسّ بودائع صغار المودعين تحت أي ظرف، واستعمال أي صيغة مباشرة أو غير مباشرة للإقتطاع من هذه الودائع".

هذا وورد ​في حديث لصحيفة الـ"فايننشال ​تايمز​" ان وزير ​المال​ ​غازي وزني​ شدد على أن "إعادة الهيكلة ضرورية وسط الاضطرابات ​الاقتصاد​ية والمالية الشديدة"، معلنا "اننا نفكر في إستخدام أموال المودعين لإنقاذ ​المصارف​ المتضررة من الأزمات كجزء من إصلاح شامل للقطاع"، موضحا أن "​الحكومة​ تدرس أمثلة على عمليات إعادة هيكلة مالية أخرى من ​اليونان​ إلى قبرص، مع خيارات تشمل الإنقاذ، حيث يتم تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في البنك".