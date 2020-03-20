بومبيو يطالب الصين بالشفافية في شأن وباء كورونا

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واشنطن: جدد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الجمعة مطالبة الصين بان "تتقاسم مع العالم باسره" المعلومات التي لديها عن وباء كورونا المستجد، مكررا انتقاده بكين لعدم شفافيتها عند بداية ظهور الفيروس.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي في البيت الابيض "ان حماية الناس امر واجب، ان الشفافية وتقاسم المعلومات في الوقت المناسب امر حيوي للغاية، انها ليست قصة الاعيب سياسية او تدابير انتقامية".



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