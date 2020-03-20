القبض على 3 موظفين لاتهامهم بتزوير المحررات الرسمية بـ 3 محافظات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 موظفين لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية في تزوير المحررات الرسمية وتمكين بعض الأشخاص من ارتكاب بعض المخالفات بنطاق محافظات سوهاج وأسيوط والإسكندرية.

كان فرع مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد تلقى بلاغا من محام وكيلاً عن أحد المواطنين، بتضررهم أحد الموظفين بأحد مكاتب توثيق الشهر العقاري بطهطا –له معلومات جنائية مسجلة؛ لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع صاحب شركة للتوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، بتزوير توكيل رسمي من خلال توثيقه بمكتب الشهر العقاري محل عمله بإثبات بيانات - على خلاف الحقيقة.

وتفيد قيام الشاكي بإصدار التوكيل لصاحب الشركة للتصرف بالبيع لنفسه وللغير لقطعة أرض ملكه كائنة بمحافظة الإسماعيلية لبناء المساكن لموظفي الحكومة بالإسماعيلية على خلاف الحقيقة، تأكد ذلك بمخاطبة الجهات المعنية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الموظف وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

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كما أكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام موظف بالإدارة الاجتماعية بديروط - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط؛ باستغلال موقعه الوظيفي واستخدام خاتم شعار الجمهورية عهدته بإدارة الشئون الاجتماعية بديروط، واعتماد تلك الشهادات المزورة التي تفيد تأدية المتقدمات للخدمة العامة - على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من المتقدمات للوظائف الإدارية بإدارة ديروط التعليمية لشغل الوظائف الإدارية بالإدارة التعليمية.

وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الجهات المعنية التي أفادت بأن تلك الشهادات غير صادرة من الإدارة وغير مقيدة بالدفاتر وأنهم لم يقوموا بتأدية الخدمة العامة، عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن أسيوط أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وفى سياق متصل ، كما أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام موظف بأحد الأحياء بالإسكندرية - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية؛ باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع (مالك مكتب استيراد وتصدير- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية – له معلومات جنائية) وتمكينه من بناء عقار (بدون ترخيص) على قطعة أرض ملك إحدى الجمعيات بمنطقة كينج مريوط دائرة قسم شرطة ثانا لعامرية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتأكد ذلك بسؤال الجهات المعنية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع، وأشارت التحريات أن (مالك مكتب الاستيراد) محبوس حالياً بسجن برج العرب لقضاء عقوبة السجن ثلاث سنوات في قضيتي شيكات.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط الموظف المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.