عون يناشد اللبنانيين التزام المنازل للحد من انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):

ناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم الجمعة اللبنانيين التزام منازلهم وعدم التجول إلا للضرورة، للحدّ من انتشار وباء كورونا.

وقال الرئيس عون "نحن نرى وباء كورونا يفتك بشعوب العالم، أكرر ندائي إلى اللبنانيين بوجوب التزام المنازل وعدم التجوّل إلا للضرورة، وأطلب من الوزارات المعنية والبلديات والقوى الأمنية التشدّد في تطبيق قرار التعبئة العامة للحدّ من انتشار الوباء".

وأضاف "إن التزامنا سيحمي عائلاتنا وأحباءنا، فلا تستخفوا به".

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وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان قد ارتفع اليوم الجمعة إلى 163 إصابة بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة، وتم تسجيل أربع حالات وفاة جراء الفيروس في فترة سابقة.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعلن في جلسة طارئة الأحد الماضي التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا إلى منتصف ليل 29 مارس الجاري، واتخذ سلسلة قرارات لهذا الاعلان، أبرزها إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية اعتباراً من 18 حتى 29 مارس.

وأقفلت المحال التجارية والمؤسسات أبوابها باستثناء الصيدليات والمتجر الكبرى، كما أقفلت المطاعم والمقاه في كافة المناطق اللبنانية منذ صدور قرار الحكومة وتولت القوى الأمنية الإشراف على تنفيذ مقررات مجلس الوزراء.