الصحة السعودية: 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية". وأعلنت وزارة الداخلية السعودية حزمة من الإجراءات الاحترازية في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم. وبناء على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في أكثر من 170 دولة حتى الآن، قررت حكومة المملكة "تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يوما ابتداء من الساعة السادسة صباحا من السبت باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، وتقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى".

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