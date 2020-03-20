الصحة العالمية: نعمل على توفير معدات طبية للدول التي تعاني نقصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن المنظمة تعمل على توفير معدات طبية للدول التي تعاني من النقص في تلك المعدات، لاكتشاف فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال جيبريسوس، أنه تم التوصل مع منتجين في الصين لتوفير معدات طبية، لافتًا إلى أن هنالك استجابة عالمية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأكد "نفهم التكلفة الاقتصادية لانتشار الوباء على الاقتصاد العالمي"، مشيرًا إلى أنه يتم العمل مع الشركات المعنية لتكثيف إنتاج أجهزة فحص الفيروس.
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