رئيس وزراء بريطانيا يدعو المطاعم والمسارح والنوادي لإغلاق أبوابها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لإغلاق المطاعم والحانات والمسارح والنوادي لإغلاق أبوابها بدءا من الليلة لمنع تفشي كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلنت السلطات البريطانية، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 177 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وفي تصريحات سابقة؛ قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده واثقة على قدرتها في هزيمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، خلال ١٢ أسبوعا، مؤكدًا أن الأوضاع ستتغير تمامًا.

وأكد جونسون، أن بريطانيا تعمل على شراء مضادات لفيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية منع التجمعات لوقف انتشار الفيروس بين الناس في المملكة المتحدة، لافتا إلى أنه أمر بإغلاق المقاهي والمحال التجارية للتصدي للفيروس.